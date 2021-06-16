Після дощу у різних частинах Дніпра утворились провалля

16.06.2021 17:36

Під натиском потужної зливи пала не лише міська дощова каналізація, а й дороги. Одразу в декількох частинах міста утворилися провалля в асфальті, подекуди дорожнє покриття буквально змило. Також обвалилася ще одна ділянка Набережної та величезний паркан на вулиці Шевченка.

У мережі їх вже охрестили “порталами в інші світи”. Після масштабної зливи асфальт провалився на вулицях Шеченка, Робочій та Старокозацькій. На тротуарі та проїжджій частині – утворилися величезні дірки. Наразі комунальники ліквідовують наслідки.

Усі провали вже обстежили – звітують в мерії. Небезпеки для водіїв та пішоходів вони не становлять.

Подекуди шари асфальту просто змило – зокрема на проспекті Яворницького, Бородинській та Крутогорному узвозі. Не витримали натиску негоди й паркани на вулиці Шевченка. Там вони обвалилися одразу в двох місцях. Комунальники розчищали тротуари спецтехнікою.

Також продовжує руйнуватися Набережна. Вчора стався другий обвал в районі Монастирського острову. У мерії повідомили: усе через порушення технологій будівництва ще за радянських часів. Наразі перекритою для пішоходів залишається ділянка від вулиці Воскресенської до Половецької. Там в Дніпро виведені одразу 2 зливові колектори, а отже є загроза чергового обвалу.

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