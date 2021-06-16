Пішохідний міст на Монастирський острів замінять на новий

З нуля побудувати новий пішохідний міст на місці старого! Мова про переправу, яка веде на Монастирський острів. Про капітальну реконструкцію заговорили ще з місяць тому. Першим оголосив ці плани голова громадської ради при дніпровській мерії Геннадій Корбан. Чи є вже проєкт будівництва?

Це єдиний пішохідний міст в центральній частині Дніпра. Він веде до Монастирського острова, тим самим поєднуючи парк Шевченка. Саме його планують знести, щоб побудувати зовсім нову переправу.

Міст в його нинішньому вигляді побудували у 1957 чи 58-му році, точної дати історики назвати не можуть. Звели його, коли з Монастирського острова, тодішнього Комсомольського, зробили рекреаційну зону. До речі, помилковою є думка, що конструкції переправи привезли до Дніпра з Німеччини. Краєзнавці цю версію спростовують.

Центральна частина переправи повністю копіює фасад залізничного Мерефо-Херсонського мосту, який знаходиться навпроти. Серед особливостей ще й огорожа Монастирського мосту, яка оформлена дуже непересічно.

Краєзнавець додає — у випадку якщо міст таки демонтують, ця огорожа варта зберігання в Історичному музеї. А взагалі щодо капітальної реконструкції пан Максим каже так:

“Йому вже понад 70 років, він до певної міри є в аварійному стані, і в принципі назріло питання його реконструкції і це питання ми історики звичайно розуміємо”

Так само розуміють і прагнуть реконструкції дніпряни.

Пішохідний міст Дніпра — одна із перших пам’яток, яку побачили туристи з Харкова. Одразу підмітили, що сходи подекуди розсипаються, металеві конструкції іржаві. Та і в принципі переправу непогано б було реконструювати.

Про будівництво нової переправи першим оголосив, голова громадської ради при мерії Геннадій Корбан. Та показав, як вона імовірно виглядатиме. На сайті міськради з’явився проєкт рішення щодо капремонту. Втім в мерії поки що стовідсоткових обіцянок не дають. Відтулити завісу таємниці планують найближчим часом.