У Дніпрі знову висаджують дерева. І одразу встановлюють на них антивандальні засоби

Продовжується акція “Дніпро квітучий”. Зараз озеленення триває на лівобережжі, в АНД районі. На шести локаціях там планують висадити двісті дерев та кущів. Першою стала вулиця Висоцького. Тут з’явилося аж сімдесят ялівців.

Вулиця Висоцького, житловий масив Ломівський. Поруч із медичним центром тепер красується алея ялівцю. Сім десятків рослин двох сортів – місцеві радіють.

Загалом представники адміністрації Амур-Нижньодніпровського району разом із місцевими мешканцями висадили 70 саджанців ялівцю. Таким чином підтримали акцію “Дніпро квітучий”.

Саджанці вже адаптовані, їм по два-три роки. Коли підростуть, створюватимуть комфортну і затишну атмосферу відпочинку для мешканців. Щороку рослини додаватимуть в рості приблизно п’ятнадцять сантиметрів.

Щоб ялівці не стали здобиччю вандалів, озеленювачі придумали антикрадіжні ноу-хау. Поділились тільки одним.

Місцеві обіцяють приглядатимуть за рослинами. Сподіваються, що ялівці оберігатиме весь мікрорайон, навіть ті, хто до цього не проявляв ініціативи.

Всього 200 саджанців дерев та кущів з’являться на п’яти локаціях в Амур-Нижньодніпровському районі.