До Дня медичного працівника лікарі Перинатального центру записали кліп

Янголи у білих халатах. Саме так зазвичай називають медиків. Вони рятують життя та здоров’я, вгамовують біль та дарують надію. Спеціально до їхнього професійного свята, яке відзначатиметься цієї неділі, наша Юлія Кочет побувала в обласному перинатальному центрі.

Ось так починається кожний її робочий день. Із самого ранку і до вечора – обійти усіх маленьких пацієнтів, оглянути, дати пораду чи просто підтримати молодих батьків. Та найголовніше – не пропустити жодної зміни у здоров’ї малюка – на плечах цієї тендітної жінки колосальна відповідальність. Яна Сачук працює неонатологом вже 10 років. У свою професію просто закохана. І її маленькі пацієнти це відчувають.

Родина пані Яни із розумінням ставиться до такого напруженого графіка роботи. Більше того – донька вирішила піти маминими слідами та теж стати лікарем. І хоча робота неонатолога – складна та подекуди непередбачувана, лікарка не проміняла б її на жодну іншу.

Неонатологи дійсно унікальні спеціалісти. Окрім педіатрії, вони мають знати усю дитячу хірургію, анестезіологію, генетику. Саме такі й працюють у перинатальному центрі. Через їхні руки проходять понад чотири тисячі немовлят на рік.

А ось за цими дверима працюють люди, без яких також неможливо уявити перинатальний центр. Тут виходжують немовлят, що мають проблеми зі здоров’ям. Безсонні ночі, виснажлива праця – усе, кажуть, винагороджується сповна, коли виписують вже здорових малюків.

З такою підтримкою лікарів, каже молода матуся Поліна, вона усе переносить легше. І розуміє, що її дівчата – двійнята Олександра та Євгенія – у надійних руках.

Аби народилась здорова дитина, у перинатальному центрі працює ціла команда спеціалістів. 128 лікарів за 13 спеціальностями.

Втім, у перинатальному центрі не лише допомагають з’явитися на світ новому життю. Тут ще й чимало талановитих людей. Тож спеціально до дня медика колеги медсестри приготували для колег сюрприз – відеокліп власного виробництва.

Медсестри на деяких час перетворились на справжніх артисток, аби подякувати медикам за їхню тяжку та неймовірно важливу працю.