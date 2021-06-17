На вулиці Олеся Гончара з фасаду історичного будинку обвалилась ліпнина

Де тонко, там і рветься. Внаслідок сильного дощу на старовинному будинку по вулиці Олеся Гончара обвалилася ліпнина. На щастя, ніхто з перехожих не постраждав. Жителі неодноразово намагалися привернути увагу до аварійного стану свого будинку. Їм багато разів обіцяли допомогти, але між словом та ділом утворилася надто велика відстань.

Вранці, поспішаючи на роботу перехожі відстрибували від каміння, яке падало їм просто на голови. Такі наслідки руйнації старовинної будівлі на вулиці Олеся Гончара. Вона зведена у 1891 році й вважається однією з найцікавіших у нашому місті.

До цієї будівлі екскурсоводи приводять гостей міста і тих, хто цікавиться історією архітектури.

Мешканці скаржаться, що будівлю не ремонтували з минулого сторіччя.

Цього разу приїхали представники служби надзвичайних ситуацій і зафіксували пошкодження будівлі.

Але ремонту найближчим часом все одно чекати не варто. У Житлосервісі-14, який обслуговує будинок, повідомляють, що цим має займатись компанія з ліцензією на реставрацію історичних будівель.

Жителі звертались до міського управління охорони пам’яток, але документацію їм так і не зробили. Між тим руйнація будинку продовжується.

В управлінні охорони наполягають на тому, що, за законом, кожен житель будинку має укласти спеціальну угоду. А мешканці “будинку з гномами” цього не зробили.

Жителі ж переконані, що після укладання угоди, вся відповідальність за будинок ляже на них. Між тим реставрація “будинку з гномами” коштуватиме чимало. Тож конфлікт залишається відкритим, а споруда продовжує руйнуватись.