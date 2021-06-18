Мечниківці провели традиційний велозаїзд

Медпрацівники та інтерни легендарної лікарні Мечникова проїхались вулицями Дніпра. Це традиційний велозабіг, який влаштовують щороку напередодні професійного свята медиків. У такий спосіб учасники заїзду пропагандують здоровий спосіб життя.

Аби трохи відволіктись від своїх професійних справ, мечниківці влаштували день спорту. Збір учасників велопробігу біля прийльного відділення.

Вони спортивні та підтягнуті і хочуть власним прикладом показати, що таке здоровий спосіб життя. Саме молоді працівники лікарні і є ініціаторами такої акції.

Христина – інтерн. У спортивному святі мечниківців бере участь вперше. Хвилюється, але налаштована позитивно.

Очільник лікарні Сергій Риженко підтримує молодіжний рух закладу. Більш того, завжди в перших рядах будь-якої спортивної ініціативи. Сьогодні – це велозаїзд.

Втім лише велопробігом не обмежились. На Монастирському острові, де була кінцева зупинка, влаштували ще й футбольний матч. Дві команди зустрілись у дружньому форматі.

Наостанок майстер-клас з веслування на байдарках для медиків провела олімпійська чемпіонка Діна Міфтахутдінова.

