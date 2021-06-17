У Апостоловому реконструюють найстарішу школу

Найстаріша школа Апостолового набуває сучасного вигляду. Підрядники вже привели до ладу два корпуси навчального закладу.

Реконструкція Апостолівської школи перша в історії закладу. Зараз ремонтники осучаснюють приміщення найстарішого з трьох корпусів. Там – класні кімнати, кабінет фізики, вчительська та їдальня.

Змінам дуже радіють викладачі. Бо їм також є, з чим порівнювати нові умови.

Всередині корпусу 30-х років ремонт йде повним ходом. На 1-му поверсі підрядники обшивають стіни.

На другому поверсі готують стіни під фарбування. Тепер класи матимуть сучасний вигляд: стіна біля дошки – яскрава, решта – білі.

Перевтілюють також подвір’я, там вже кладуть тротуарну плитку. Незабаром облаштують і спортивні майданчики для молодших та старших класів. Зараз під них готують основу.

Новий навчальний рік школярі й викладачі Апостолівської школи розпочнуть у відновленому закладі.