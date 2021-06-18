Лікарі Дніпропетровського онкодиспансеру показали один свій робочий день

Вони мають справу з сумними історіями, але залишаються оптимістами. Та вірять у перемогу кожного свого пацієнта. Лікарі-онкологи, як і решта медиків, вихідними відзначатимуть своє професійне свято. Тож напередодні хочемо розказати про Дніпропетровський обласний онкодиспансер, якому, до речі, вже 88 років.

Прекрасний сад, який впевнено може претендувати на звання ботанічного. Це територія Дніпропетровського обласного онкодиспансеру. Багато рослин та квітів придбала особисто директорка закладу – Ольга Балашова. Це її захоплення. Хоче, аби пацієнти могли відволікатись від сумних думок, гуляючи зеленими насадженнями. Пані Ольга в онкодиспансері з сімнадцяти років. Прийшла працювати санітаркою після невдалого вступу у медичний виш.

Сьогодні диспансер – це шістсот п’ятдесят співробітників. Понад сто двадцять з них – лікарі. Вони представники різних поколінь. Але при цьому одна спільна команда, яка постійно удосконалює свій досвід.

Ці люди не знають ані втоми, ані професійного вигоряння. Скоріш, не можуть собі цього дозволити. Допомагають й сучасні технології, які за останні роки колосально просунулись.

І навіть напередодні свята, медики говорять про серйозне. Нагадують про своєчасне обстеження, яке є запорукою успішного лікування.

Методи лікування та обладнання настільки удосконалились, що досить часто вдається досягати вдалих результатів, кажуть лікарі. Хоча вони завжди обережні у своїх прогнозах.

Радіють за пацієнтів. А собі напередодні професійного свята медики бажають здоров’я та сил.