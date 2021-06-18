Нічна злива вкотре затопила Дніпро

Дощ та шквальний вітер не вщухають! Негода знову захопила Дніпро. Сильні нічні опади залили й без того підтоплені місцевості. Подекуди вода стоїть у будинках. Ситуацію намагаються виправити рятувальники зі своїми помпами, але вони майже безсилі. Як дніпряни оговтуються від чергових природних катаклізмів.

То вщухав, то зривався знову протягом дня, а в ніч на п’ятницю затопив місто. Над Дніпром знову дощем вибухнуло небо.

Негода вирувала усю ніч. На ранок опадів поменшало, а от наслідки ліквідовують і нині. Здебільшого рятують підтоплені будинки. Найбільше, як завжди, залило АНД район.

У садибах тонуть меблі і техніка. Люди борються з водою самостійно. Хто міг, вже давно закупився насосами.

Ситуацію погіршує прорив труби на сусідній вулиці. Однак водоканал каже: до цього не мають жодного відношення. Тут воду відкачують Гідроспоруди. Інженери не приховують обурення.

Ситуацію на контролі тримає районна адміністрація. Зокрема, залучили додаткові пересувні насосні станції з інших міст.

Таку сильну повінь Анатолій Васильович бачить вперше. Вода стікає сюди з сусідньої вулиці. Будинки розташовані в низині, що робить їх уразливими до підтоплення. Насоси не можуть впоратися й тут.

Наразі у місті понад двохсот підтоплених будинків. Надзвичайники усувають наслідки безперервно.

Не витримує опадів і Набережна. Сьогодні вночі там втретє стався обвал. Наразі усі потенційно небезпечні ділянки огородили. Працює спецтехніка. Комунальники дістають з річки уламки. Ремонт конструкції розпочнуть по закінченню дощів.

Пошкодила негода й електромережі. Знеструмленими залишилися понад сімдесят населених пунктів області. Аварії ліквідовували протягом ночі.

Відновити електропостачання обіцяють до кінця дня. А от відкачувати воду будуть ще довго. На щастя, від завтра до Дніпра повертається літнє тепло.