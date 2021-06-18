У Павлопіллі Нікопольського району капітально ремонтують дитячий садок

У Павлопіллі, що належить до Першотравневської громади, капітально ремонтують дитячий садок. Його будівля довгий час не використовувалась й занепала. Місцеві мешканці мали чималі проблеми з дошкільною освітою дітей. Й ось садочок взялися відновити. Вже невдовзі заклад зможе прийняти сто десять малюків.

Павлопільський дитсадок «Сонечко» звели 30 років тому. У 90-ті він довгий час простояв закритий. Жителі села подекуди не могли влаштуватися на роботу через те, що малечу не було з ким залишити.

Зараз садочок капітально ремонтують. Він вже із новим дахом. На фініші – термомодернізація фасаду та заміна вікон. Залишилося утеплити цоколь, зробити нові ґанки та пандуси.

Всередині підрядники залили нову підлогу. На другому поверсі обшивають стіни гіпсокартоном та шпаклюють. На першому – підсилюють перестінки, розширяють дверні отвори.

Як дорослі, так і малеча з нетерпінням очікують відкриття оновленого дитячого садочка.

Надія Назарук з родиною переїхала до Павлопілля з іншого села, сподіваючись на кращі умови для своєї дитини.

Згодом впорядкують й територію дитсадка. Викладуть плиткою тротуари, установлять 6 альтанок – для кожної групи. Облаштують і майданчик для занять фізкультурою.

До відкриття садочка все село Павлопілля готується, як до великого свята.