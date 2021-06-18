Підсумки конкурсу на найкраще відео про фізичні явища

Фізика починається з дослідів. Підбиті підсумки конкурсу на найкраще відео, у якому звичайні школярі перевіряли – як працює те чи інше фізичне явище. Організаторами події стали компанія Інтерпайп та Дніпровська академія неперервної освіти. Тож, як діти експериментували та хто зайняв призові місця?

Фізика це не лише складні формули. У цьому впевнились школярі Дніпропетровщини. Протягом весни в області тривав конкурс на краще дослідницьке відео. Його ініціювали промислова компанія Інтерпайп та Дніпровська академія неперервної освіти. Діти могли підготувати фізичні експерименти самостійно, з друзями або разом із вчителем. Наприклад, можна було зробити повітряну кулю просто із підручних засобів.

Команда дніпровської школи №129 готувала дослід разом з викладачем і перемогла. Малеча у своєму ролику вивчала властивості мінералів. Своїми стараннями юні фізики виграли нове обладнання для шкільної лабораторії.

Всього у конкурсі взяли участь понад двісті сімдесят дітей з Дніпра, Кривого Рогу, Новомосковська, Кам’янського та інших міст і сіл. Свої роботи надсилали навіть учні з Львівщини та

Миколаївщини. Призерами стали вісімнадцять команд. На них чекали подарункові сертифікати.

В Інтерпайп наголошують, що саме такі конкурси стимулюють дітей вивчати точні та природничі науки. А за ними – майбутнє.

Учасники конкурсу вже з нетерпінням чекають наступного сезону і шукають нові ідеї для дослідів.