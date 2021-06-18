У Дніпрі почали оновлювати теплові мережі

Готуй сани влітку! У Дніпрі вже розпочали ремонти до нового опалювального сезону. У різних районах міста капітально оновлюють теплові мережі. Там, де труби не пройшли гідравлічне випробування, їх замінюють повністю.

У самому розпалі роботи на вулиці Робочій, поблизу будинку номер 71. Замінити труби обіцяють за тиждень – сильно заважає негода.

Жителі навколишніх будинків не можуть натішитися – щороку тут ставалися пориви й аварійка не встигала поїхати, як її доводилося викликати знов. Готові навіть допомагати робочим – лише б спокійно перезимувати.

Теплову мережу тут проклали щонайменше два десятиліття тому. Труби на цій ділянці не пройшли випробування, тож 300 метрів мережі замінюють повністю.

На все про все піде до місяця. Аналогічні роботи нині проводять на вулиці Суворова, а зверху проспекту Поля – тільки закінчили. Замінюють мережу й на лівому березі Дніпра – на вулицях Янтарній та Богдана Хмельницького.