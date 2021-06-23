Дніпряни все частіше зустрічають дивних великих павуків

З великим тулубом та довгими лапами. Дніпряни все частіше зустрічають дивних для нашого ока, великих павуків. За прикметами схожі на тарантулів. Знаходять їх не десь у степу, а прямо посеред житлових масивів. Що то за істоти та чи становлять вони небезпеку для людини – дізнавалась Софія Куценко.

Селище Старі Кодаки – одне з найпопулярніших місць відпочинку у дніпрян. Природа тут не тільки гарна, а і різноманітна. Саме на цій території Юлія побачила, ймовірно, тарантула.

Павука такого розміру, каже дівчина, бачила вперше. Поділитися знахідкою вирішила в інстаграмі. Фоловери майже одноголосно встановили вид – тарантул.

Зоологи кажуть: зустріти південноруського тарантула в степовій зоні – зовсім не рідкість. Адже це його ареал проживання. Утім все частіше цих павуків помічають біля людей.

Попри не дуже приємний вигляд, загрози для людини цей вид не становить, кажуть фахівці. Членистоногі харчуються комахами. Однак, вони можуть захищатися, якщо людина порушуватиме їхній спокій.

Отрута у південноруського тарантула – слабка, а укус можна порівняти з укусом шершня. Побічну реакцію це викличе лише у декого з алергіків.

Укус павука має характерні дві точки. Місце одразу червоніє, набрякає та свербить. При цих симптомах необхідно звернутися до лікаря.