Дніпряни все частіше зустрічають дивних великих павуків

23.06.2021 18:28

З великим тулубом та довгими лапами. Дніпряни все частіше зустрічають дивних для нашого ока, великих павуків. За прикметами схожі на тарантулів. Знаходять їх не десь у степу, а прямо посеред житлових масивів. Що то за істоти та чи становлять вони небезпеку для людини – дізнавалась Софія Куценко.

Селище Старі Кодаки – одне з найпопулярніших місць відпочинку у дніпрян. Природа тут не тільки гарна, а і різноманітна. Саме на цій території Юлія побачила, ймовірно, тарантула.

Павука такого розміру, каже дівчина, бачила вперше. Поділитися знахідкою вирішила в інстаграмі. Фоловери майже одноголосно встановили вид – тарантул.

Зоологи кажуть: зустріти південноруського тарантула в степовій зоні – зовсім не рідкість. Адже це його ареал проживання. Утім все частіше цих павуків помічають біля людей.

Попри не дуже приємний вигляд, загрози для людини цей вид не становить, кажуть фахівці. Членистоногі харчуються комахами. Однак, вони можуть захищатися, якщо людина порушуватиме їхній спокій.

Отрута у південноруського тарантула – слабка, а укус можна порівняти з укусом шершня. Побічну реакцію це викличе лише у декого з алергіків.

Укус павука має характерні дві точки. Місце одразу червоніє, набрякає та свербить. При цих симптомах необхідно звернутися до лікаря.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Вартість проїзду у маршрутках та автобусах становитиме 10 гривень

23.06.2021 19:06

Тариф на проїзд у дніпровському електротранспорті та метро також зросте

23.06.2021 18:57

Відбулася чергова сесія міськради

23.06.2021 18:54

Величезний флагшток нещодавно встановили у Кривому Розі

23.06.2021 18:34

У Кам’янському запустили найбільший у місті світлофорний об’єкт

23.06.2021 18:20

У Нікополі затримали імовірного вбивцю 15-річної дівчини

22.06.2021 18:37
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com