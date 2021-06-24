ДТЕК відключив ОСББ ліфти за імовірний борг у 1 мільйон гривень

Мільйон гривень, аби запустити ліфти! Саме стільки вимагає ДТЕК від мешканців багатоповерхівки на Радистів, 2. Енергетики вимкнули підйомники через ймовірний борг. Та люди кажуть: він не їхній. Власні ж рахунки вони сплачують вчасно. Хто відповідальний за борг та коли запрацюють ліфти – розбиралась Софія Куценко.

Вже кілька днів у багатоповерхівці на Радистів, 2 не працюють ліфти. На 10-й поверх люди змушені ходити пішки через борг, який їм виставляє ДТЕК. Аби підйомники нарешті запрацювали, мешканці повинні сплатити аж мільйон гривень!

Через непрацюючі ліфти чимало мешканців будинку стали заручниками власних осель. Дружина Михайла Романовича, наприклад, взагалі не виходить надвір. Та і сам чоловік зізнається: пішки діставатися восьмого поверху – складне завдання для пенсіонерів. Скоротила кількість прогулянок з донькою і пані Світлана.

Ліфти увімкнуть, щойно люди погасять борг, кажуть у ДТЕК. Однак, звідки взялась така сума – мешканці не розуміють. Кажуть, їхнє ОСББ немає боргів по рахунках.

Виявляється, кругленьку суму ДТЕК винен житловий сервіс, який до 2016 року обслуговував будинок. І, хоча минуло вже 5 років, ЖЕК і досі не розірвав угоду з енергетиками.

Укласти договір з ДТЕК напряму, співвласники багатоповерхівки не може, адже немає необхідних документів від Жилсервісу.

У ДТЕК коментувати ситуацію відмовляються. Утім, це не єдиний будинок, де шляхом вимкнення підйомників змушують людей погасити борг. Схожа ситуація й у будинку на Поля, 17.

Та люди переконані: боргів не мають, тому сплачувати колосальні суми не збираються.