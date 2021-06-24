Мешканці Перемоги-6 вимушені рятувати свою оселю від руйнування

24.06.2021 19:18

Тріщать по швах стіни, відпадає штукатурка та не закриваються двері! Мешканці 9-поверхівки на житломасиві Перемога-6 впевнені: їхній будинок просідає. Причину цього вбачають у роботах, що ведуться неподалік. А там прокладають мережі до елітного житла. Що на це каже підрядник й представники мерії? Та чи вдалося жителям зупинити роботи? Дивіться в сюжеті Владислава Авдієнка.

Жителі провулку Штабний показують: ось такі установки з’явилися поряд з їхнім будинком 2 тижні тому. Й відтоді весь фасад почав вкриватися тріщинами. Вони є і внизу.

І навіть на верхніх поверхах – на відносно новому утепленні.

Жителі певні: будинок просідає. Одразу в декількох квартирах перестали зачинятися двері. Зі стін почала сипатися штукатурка та кахлі.

Жителі з’ясували: біля їхнього будинку викачують воду, аби була змога прокласти каналізацію до елітної новобудови. Кажуть: роботи з ними ніхто не погоджував.

Отож люди звернулися до міськради, прокуратури та народних депутатів, двічі викликали на місце поліцейських. Як наслідок, територію обстежили працівники “Дніпроводоканалу”. Заявляють: проєкт каналізації із ними погоджували.

Чому ж тоді руйнується будинок? Місце оглянули рятувальники. Не виключають: дев’ятиповерхівка дійсно могла просісти через відкачування підземних вод.

Натомість підрядник такий варіант відкидає.

Чи безпечно прокладати каналізацію так близько поряд з дев’ятиповерхівкою – має з’ясувати спеціальна комісія. ДСНС зафіксувало факти руйнування та передало до міськради.

Підрядник натомість скликає свій консиліум за участі представників Академії Будівництва та архітектури. Аби ті також оцінили їхній проєкт. До висновків експертів роботи обіцяють не продовжувати.

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