Журналісти 11 каналу навідали пенсіонерку, будинок якої постраждав від підтоплення

Мешканці АНД-району, що найбільше постраждали через зливи, поступово відновлюють свій звичайний ритм життя. Але негода наробила багато лиха. Й зовсім незахищеними у цій ситуації залишаються одинокі пенсіонери. Ми вже розповідали про літню жінку, яка голодувала у затопленому будинку. Сьогодні наша знімальна група знов навідала стареньку.

У новинах 11 телеканалу ми розповідали про тяжкі випробування, що спіткали пенсіонерку Ніну Тимофіївну, яка живе на вулиці Гусячій, в АНД районі. Після рясних дощів вода у її дворі піднялась на один метр. Та до всіх бід, у неї ще й випав телефон у мул і перестав працювати. Інформаційна служба 11 телеканалу купила новий апарат “бабушкафон” і знімальна група привезла його пенсіонерці.

Перший виклик був до журналіста Марка Ручки, який їздив до Ніни Тимофіївни після підтоплення.

Тепер з телефоном, Ніна Тимофіївна, зможе вчасно отримати медичну допомогу. Жінка перенесла два інфаркти. І зможе повідомити про надзвичайний стан, бо вода у дворі то зникає, то знову підіймається.

У ДСНС же ще у середу відкачували воду на 32-х подвір’ях лівого берега. Й наразі рятувальники звітують – завершили ліквідовувати наслідки підтоплення у Дніпрі.