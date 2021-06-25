На житломасиві Клочко-6 незабаром зявиться інклюзивний сквер

Плюс один інклюзивний парк у Дніпрі! За ініціативою народного депутата Дмитра Кисилевського на Лівобережжі, а точніше на житломасиві Клочко-6, незабаром розпочнеться реконструкція невеликого прибудинкового скверу. Відомо, що у цьому районі мешкають зо два десятки діточок з інвалідністю. Тож майданчик розрахований на їхні особливі потреби. Коли розпочнуться роботи – дивіться у наступному сюжеті!

Вперше на житломасиві Клочко-6 дитячий майданчик зроблять доступним для дітей з інклюзією. Місцева жителька Тетяна розповідає — у цьому мікрорайоні проживає зо два десятки діточок з інвалідністю та ментальними порушеннями. Так склалось, що вони збираються на прогулянки у невеликому сквері в районі вулиці Янтарна, 75-а. Втім він зовсім вже занедбаний й взагалі непристосований для дітей з особливими потребами.

Прохання щодо будівництва інклюзивного скверу люди спрямували до народного депутата Дмитра Кисилевського. Він зустрівся з жителями району та обговорив проєкт реконструкції. Новий сквер обладнають спеціальною гойдалкою “Гніздо”, невеликим спортивним комплексом і тренажером “Орбітрек”. Облаштують вуличне освітлення, доріжки замостять тротуарною плиткою й побудують декоративний паркан.

Взагалі боротьба батьків за реконструкцію цієї зони триває вже багато років. Коли люди зрозуміли, що місцева влада їм у цьому не допоможе, впорядковували сквер власними силами. Ще й постійно відбивались від нахабних забудовників.

Після звернення мешканців до народного депутата ситуація почала змінюватися. Створення умов для дозвілля та відпочинку жителів лівого берега – частина виборчої програми Дмитра Кисилевського. На реалізацію цього проєкту бюджетні кошти не використовуються. Для реконструкції депутат залучив промислові підприємства лівого берега.

Вже на початку липня фахівці приступлять до будівельних робіт. У планах завершити об’єкт до осені.