У Петропавлівці завершують реконструювати школу

24.06.2021 18:49

Реконструкція на фініші! Мова про школу №2 у Петропавлівці. Там за державною програмою зробили капітальний ремонт. Оновили усі кабінети, замінили покрівлю та створили максимально затишні та сучасні умови для працівників й учнів навчального закладу. Більше подробиць дивіться у наступному сюжеті!

У Петропавлівці незабаром після реконструкції працюватиме школа номер два. Там провели капітальний ремонт і максимально оновили навчальний заклад на сучасний лад. Школярі таким змінам, звісно, раді та вже з нетерпінням чекають на офіційне відкриття.

Капітально відреконструювали в школі кабінети на усіх трьох поверхах. Переробили покрівлю, яка раніше протікала, провели зовсім нові комунікації. Раніше через стару систему водопостачання та каналізацію санвузли працювали лише в одному крилі школи. Тепер ця проблема вирішена. Замінили й систему опалення.

Нині ремонт вже фінішу. Більше половини із запланованого зробили. Втім робочі досі працюють.

Окрім меблів та ремонту, в школі з’явились інтерактивні дошки. Кабінети біології, фізики, хімії облаштували планшетами для учнів. Зробили й лінгафонний кабінет, в якому все обладнано сучасними гаджетами.

Модернізація здійснюється за програмою президента України “Велике будівництво”.

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