Криворізька станція екстреної медичної допомоги отримала нові “швидкі”

Це 21 автомобіль французької фірми Citroen. Кожен оснащений всім необхідним – від сучасної техніки й до найдрібніших медичних матеріалів.

Криворізька станція екстреної меддопомоги обслуговує майже 900 людей. Вона одна з найстаріших в регіоні. У складі має 8 підстанцій, що розташовані в усіх районах міста. Щодоби кожна бригада виїжджає на виклики до 12 разів.

Термін експлуатації будь-якої швидкої – п”ять років. Криворізька станція екстреної меддопомоги у своєму парку має 155 машин, майже всі вони давно застаріли. Автомобілі, що отримали, нової модифікації. У кожній – обладнання для транспортування та порятунку тяжких хворих.

У лютому Криворізькій станції вже передали 12 автомобілів швидкої допомоги. Зараз отримали ключі ще від двадцяти одного.

В облдержадміністрації пообіцяли, що до кінця поточного року Криворізька станція екстреної меддопомоги отримає ще 28 транспортних засобів.