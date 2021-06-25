Криворізька станція екстреної медичної допомоги отримала нові “швидкі”

25.06.2021 18:39

Це 21 автомобіль французької фірми Citroen. Кожен оснащений всім необхідним – від сучасної техніки й до найдрібніших медичних матеріалів.
Криворізька станція екстреної меддопомоги обслуговує майже 900 людей. Вона одна з найстаріших в регіоні. У складі має 8 підстанцій, що розташовані в усіх районах міста. Щодоби кожна бригада виїжджає на виклики до 12 разів.

Термін експлуатації будь-якої швидкої – п”ять років. Криворізька станція екстреної меддопомоги у своєму парку має 155 машин, майже всі вони давно застаріли. Автомобілі, що отримали, нової модифікації. У кожній – обладнання для транспортування та порятунку тяжких хворих.

У лютому Криворізькій станції вже передали 12 автомобілів швидкої допомоги. Зараз отримали ключі ще від двадцяти одного.

В облдержадміністрації пообіцяли, що до кінця поточного року Криворізька станція екстреної меддопомоги отримає ще 28 транспортних засобів.

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