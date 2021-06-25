У Кам’янському впорядковують житловий фонд

25.06.2021 18:34

Наразі роботи ведуться у багатоквартирному будинку на вулиці Івана Франка, 16, що на лівобережжі. Тут завершують капітальний ремонт системи каналізації. Перед запуском нової мережі роботу комунальників перевіряє очільник міста Андрій Білоусов.

Про незадовільну роботу системи каналізації тільки за останні три роки до єдиної диспетчерської служби Кам’янського надійшло кілька десятків звернень від мешканців будинку по Івана Франка, 16. Усі ці комунальні негаразди довгий час ігнорувались керуючею компанією. Зараз їх вирішують фахівці комунального підприємства “Добробут”.

І усе це – результат ретельної роботи комунальників. Спочатку ж, тільки-но потрапили за адресою виклику, фахівці були неприємно вражені.

Гарантія служби від виробника на такі труби – 50 років. Фахівці “Добробуту” проводять ремонтні роботи спільно з аварійною службою міста.

Мешканці будинку по Івана Франка різницю між колишньою керуючою компанією та комунальним підприємством відчули одразу.

Наразі комунальне підприємство «Добробут» – єдина офіційна компанія, що спеціалізується на керуванні житловим фондом у Кам’янському. Кредо підприємства – надання якісних та оперативних житлово-комунальних послуг мешканцям міста.

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11 телеканал, Дніпро

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