На Дніпропетровщині підбивають підсумки ЗНО

Цьогорічна кампанія була наймасштабнішою за останні роки. Тест склали понад 32тисячі жителів області. Які предмети виявилися найпопулярнішими, скільки було порушень та в якому разі можна подати апеляцію – дивіться далі в сюжеті наших кореспондентів.

Вікторія – мріє стати хіміком. Цьогоріч здавала профільний предмет, а ще – англійську, математику та українську. Результатом усіх тестів задоволена. Втім, впевнена, хімію могла написати й краще.

Організація тестування була також на рівні, каже дівчина. Хоча й докучали протиепідемічні обмеження.

Наразі оголошено результати одинадцяти з дванадцяти предметів, термін апеляції на більшість – сплив. Оскаржити ще можна українську мову та літературу, біологію і географію. Втім варто пам’ятати: після апеляції результат може як підвищитися, так і знизитися. До того ж заява на перерахунок має бути вмотивованою.

Найпопулярнішим предметом цього року стала англійська. Та й результати з неї тішать: в Україні понад 200 школярів отримали максимальний бал, 10 з них – жителі Дніпра. Кардинально ж інша ситуація з математикою. Поріг найнижчого балу не подолали третина абітурієнтів.

На використанні смартфонів, навушників та шпаргалок упіймали 40 школярів з Дніпра та області, приблизно стільки ж спізнилися на тестування. А ще близько 500 жителів Дніпропетровщини не змогли скласти тест через погіршення здоров’я. Їх чекають на додаткових сесіях з 29 червня.