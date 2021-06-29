Незвичайний захід – диктант просто неба провели у Дніпрі до Дня Конституції України. На площі перед центральним входом у парк ім. Тараса Шевченка зібралася більше тисячі дніпрян, аби випробувати свої знання з української мови. Для начитування тексту приїхав відомий мовознавець, теле – та радіоведучий Олександр Авраменко.

Це більше як для тисячі імпровізованих учнів диктує відомий мовознавець Олександр Авраменко. Розповідає, текст вище середнього рівня складності, який зазвичай підбирають для конкурсних диктантів. Викладачу української мови дуже сподобалась ідея провести захід просто неба.

Подібний захід у Дніпрі проходить уже вдруге. Організатор – молодіжна рада Дніпра за підтримки програми «Культурна столиця». Минулого разу 4 вересня 2020 року диктант був присвячений почесному громадянину Олександру Полю та зібрав близько 300 учасників.

Микола Мороз – дев’ятикласник. Він прийшов перевірити свої знання з української мови.

Учениця українсько-американського ліцею Дарина Таран вважає, що гарно написала диктант і сподівається на відмінну оцінку.

Усі, хто писав одразу отримали сертифікати учасників. Але остаточно переможців визначать приблизно за тиждень, коли перевірять усі роботи.