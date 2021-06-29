У Миколаївці побудували сучасну амбулаторію

Отримати високоякісну меддопомогу поруч із домом! У Миколаївці Криворізького району побудували сучасну амбулаторію для місцевих жителів та мешканців сусідніх сіл Софіївської громади. Тепер там можна зробити кардіограму, пройти первинний медичний огляд, перевірити зір, або рівень цукру. Докладніше – в сюжеті наших кореспондентів.

Світла, простора та затишна! На центральній вулиці Миколаївки звели сучасну амбулаторію сімейної медицини. Тут все облаштоване для комфортної праці. В окремому крилі – є двокімнатна квартира для сімейного лікаря. Там кухня-вітальня, дві спальні, санвузол. Всередині нові меблі та комп’ютери.

Всередині – кабінет прийому лікаря, процедурна, оглядова, кімната щеплень та сестринська. Сімейна лікарка Валентина Левченко впевнена: тепер люди отримуватимуть по-справжньому якісну допомогу.

Місцеві радіють: нарешті сучасний медзаклад з’явився просто поряд із їхніми домівками. Не доведеться долати кілометри шляху заради банального аналізу крові.

Медичну інфраструктуру на Дніпропетровщині розвивають за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Медичні заклади один за одним «виростають» в селах регіону. Усі за типовими проєктами. Корпуси капітальні, щоб прослужили багато років.

Амбулаторія в Миколаєвці вже готова обслуговувати до 1500 мешканців селища та жителів сусідніх громад.