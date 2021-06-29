Маленькі українці можуть ознайомитися з Конституцією у коміксах

Конституцію України називають однією з найдемократичніших у світі. Але читав основний закон держави далеко не кожен. Відомі українські письменники брати Капранови видали Конституцію у коміксах, аби головний документ країни став зрозумілим для всіх. Електронна версія є у вільному доступі. Як створювалося унікальне видання та чи стало у нагоді – мої колеги дізналися в авторів та читачів.

Діалоги, сучасні герої та життєві ситуації – таким відтворили основний закон держави брати Капранови. 14 розділів Конституції України вмістилися у три десятки оповідань на 50 сторінках. Головні герої – двійнята Марко та Романа, мама-юристка, тато-програміст, а ще бабуся та дідусь, який краще за вікіпедію знається на всьому.

Головний закон України простою мовою допомагає розібратися у складній тематиці. Призначене видання й дітям, й дорослим.

Пані Світлана – матуся Марійки та Стесі. За фахом економіст, але, як державний службовець, іспит з основ Конституції склала відмінно. Тепер тішиться, що є таке оригінальне видання, яке легко доносить до дітей основний закон.

Ілюстрував “Конституцію для дітей” наш земляк Олександр Костенко. Каже, відтворювати головний закон у коміксах було дуже відповідально.

Брати Капранови розкривають 11 телеканалу таємницю. Готують нове унікальне видання. Замахнулися на історію Європи.

Історія Європи буде також у коміксах й з мапою. Перша електронна версія з’явиться за 3 місяці.