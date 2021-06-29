Реальна необхідність чи зайве втручання в організм? Попри дозвіл Міністерства охорони здоров’я не проводити щороку пробу Манту усім дітям, навчальні та позашкільні заклади, літні табори та інші установи продовжують вимагати результати цього дослідження. Чи мають право батьки відмовитись від проведення Манту дитині – відповідь на питання зусебіч шукала Валерія Бовша.

Проба Манту – це тест, який може показати наявність в організмі туберкульозної інфекції. Під шкіру дитині вводять препарат туберкулін, який викликає імунну відповідь. За кілька днів медики дивляться на місце проколу. Наявність вираженої реакції – тривожний дзвіночок. Та нерідко проба Манту показує псевдопозитивний результат. Так сталося і в Амелії. Проведення першої ж проби обернулося справжнім випробуванням для всієї родини. Після введення туберкуліну, у дівчинки піднялась висока температура, а на місці проколу з’явилась велика папула.

Псевдопозитивні результати – не рідкість, розповідає Олена – сімейна лікарка. Каже: проводити цей імунологічний тест усім без розбору – немає жодного сенсу. Це пережитки минулого. Ось така анкета – простий і дієвий спосіб визначити, чи потрібно провести дитині Манту. Якщо хоча б дві відповіді в опитувальнику позитивні – мерщій на пробу. Якщо ж нічого не бентежить – не варто зайвий раз втручатися в імунну систему.

Олена показує наказ Мініохорони здоров’я – згідно з ним, всім підряд робити манту не треба. Ми звернулися до МОЗ. І там слова лікарки підтвердили.

Експерт додав, що в окремих населених пунктах все ж можуть зобов’язати дітей щороку проходити Манту – в разі погіршення ситуації із захворюваністю на туберкульоз. Чи є таке розпорядження в нашому регіоні – чіткої відповіді ми так і не почули.

Та додають: область у лідерах за темпами розповсюдження захворювання. В регіоні майже 13 тисяч хворих на туберкульоз і щороку діагностують сотні нових випадків. В такій ситуації проба Манту – найкращій скринінговий метод. Такої ж думки в протитуберкульозному диспансері. Головна фтизіатр Дніпра каже: єдина альтернатива Манту – квантифероновий тест. Це дослідження венозної крові, що виключає усі похибки. Проте бюджетним коштом його не закуповують.

Наразі проба Манту обов’язкова для дітей, що входять до груп ризику – повернулися з країни, де вирує епідемія, якщо був контакт з хворим, або туберкульоз виявили в родича. Також Манту роблять перед БЦЖ – щепленням проти туберкульозу. В усіх інших випадках, за наказом МОЗ, проводити її не обов’язково.

Але цьогоріч пробу Манту в області вже зробили понад 50-ти тисячам дітей. Активну форму туберкульозу виявили у 18-ти, ще тисяча – під наглядом лікарів, як потенційні носії інфекції. Та чи доцільно проводити процедуру аж такій кількості дітей – питання відкрите.