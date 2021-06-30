Підлітки з Самарівки тренувалися разом з чемпіонами

Підлітки з Самарівки – віддаленого району Дніпра – тренувалися разом з чемпіонами з воркауту. Відкрили новий майданчик для занять вуличним спортом на території середньої школи № 113. Це запланований крок за програмою народного депутата Дмитра Кисилевського “Створення місць для дозвілля на лівому березі Дніпра”.

Під наглядом тренерів – чемпіонів з воркауту, малеча Самарівки завзято почала вивчати тренажери на новому спортивному майданчику. Влад Харитонов перейшов у 7-й клас. Розповідає, що зазвичай з друзями проводять час, обмінюючись відео в телефонах, спортом займаються рідко.

У школі був спортивний майданчик. Його збудували ще 46 років тому, а потім тільки ремонтували та відновлювали.

Команда з воркауту провела показовий виступ, руханку і показала, як безпечно користуватись тренажерами. На новому майданчику можуть займатись діти від 3-х років, підлітки, дорослі, професійні атлети, мешканці поважного віку та навіть люди з інвалідністю.

Створення таких об’єктів – програма народного депутата. Дмитро Кисилевський крок за кроком її здійснює. Аналогічні воркаут-комплекси вже встановлені в Рибальську, Північному та Ігрені.

У школі № 113 вже з’явились амбітні плани щодо розвитку воркауту.

Воркаут – це не тільки заняття спортом, це особлива філософія позитивного життя.