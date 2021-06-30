У Кривому Розі відновлюють стадіон «Металург»

30.06.2021 16:42

У Кривому Розі відновлюють спортивну легенду міста – стадіон «Металург». Свого часу тут проводили міжнародні матчі, а сама арена користувалась шаленою популярністю серед вболівальників. Після реконструкції, обіцяють обласні чиновники, Металург по – новому засяє та стане стадіоном, аналогів якому в Україні немає.

Масштабна реконструкція стадіону у розпалі. На об’єкті долучені понад 140 людей та 15 одиниць техніки. Працюють за стандартами УЄФА та ФІФА. Тож оновлена арена зможе приймати змагання як українського, так і світового рівня. На стадіоні також облаштують легкоатлетичні доріжки й зону для стрибків. У підтрибунних приміщеннях спортсмени зможуть займатися боксом, боротьбою, важкою атлетикою і фітнесом.

«Металург» оновлюють за міжнародними стандартами. Велике футбольне поле за найновішою технологією застелять натуральним газоном з вкрапленнями штучної трави. Встановлять електронні табло, зроблять сучасне освітлення.

Реконструкція стадіону триває і вдень і вночі. Нині підрядники працюють над трибунами. Замість трьох старих аварійних – зводять нові. Ще одну реставрують. На західній будівельники вже повністю залили перекриття першого поверху та виконали монолітні роботи.

Місцеві із нетерпінням чекають на відкриття оновленого стадіону. Адже свого часу він був дуже популярним серед уболівальників – іноді їм навіть не вистачало місць. Через те, що Дніпро було закритим містом, тут проводили й міжнародні матчі. Після завершення робіт, обіцяють будівельники, оновлений стадіон зможе вмістити 19 тисяч вболівальників.

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