У Драмкомі готують виставу за твором дніпровського драматурга

30.06.2021 17:10

Від ідеї до втілення! В академічному театрі Драми та комедії готують прем’єрну виставу, яку вдалося реалізувати за підтримки гранту від “Культурної столиці”. Невеличка театральна команда обрала п’єсу популярного дніпровського драматурга. Виставу втілив на сцені також відомий дніпровський режисер. Про те, як щасливо стеклися творчі обставини й коли чекати на прем’єру дивіться у сюжеті

Скористатися пропозицією грантової підтримки нових постановок вирішили директор і режисер театру. Ще на початку року вони відправили три проєкти до комісії “Культурної столиці”. Гранти отримали дві вистави.

Коли надійшли результати конкурсу творчий сезон вже добігав кінця. Та в театрі існує добра традиція прем’єр перед відпусткою. Тому довелося прискорити процес.

Вистава “Дружина на біс, або ідеальна жінка” – історія про сімейні стосунки. Глядачу завжди цікаво якомога більше дізнаватися про них.

І все ж одне питання потребує відповіді. Людина про яку згадують у театрі, автор п’єси, дніпровський драматург Дмитро Дробот, хто він, і чи прийде на прем’єру?

Так чи інакше прем’єра обов’язково відбудеться вже найближчими вихідними. А поки тривають останні репетиції. Режисер, він же виконавець головної ролі керує творчим процесом.

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