Каналізаційні стоки затопили садиби у Придніпровську

З такою проблемою зіткнулись мешканці дачних будинків у Придніпровську, на вулиці Гаванській. Двори та підвали у воді, а по всій вулиці стоїть нестерпний сморід. Люди впевнені, причина — у повністю забитому колекторі. Нечистоти вже не перший рік спускають напряму у Дніпро.

Зараз ми у дворі, який затопило стоками з каналізаційного колектора. Брудна вода тут потрапила навіть у свердловину, яка раніше функціонувала. У відходах чи не кожна місцева садиба.

Віталій розповідає, у цьому садовому товаристві вже другий тиждень під шаленим тиском іде вода з колектора. Затопило будинки, двори та вулицю.

За словами місцевих, усі їх намагання хоча б якось зменшити тиск води — марні. Сама ж каналізаційна система на балансі підприємства з виробництва залізобетону, яке розташоване у Придніпровську. Раніше, кажуть люди, керівництво йшло на поступки та усувало проблеми. Цього разу – не склалось.

Місцеві обурені і тим, що усі відходи з колектора вже багато років стікають прямо у Дніпро.

Жителі й на гарячу лінію міськради телефонували, і з підприємством намагались домовитись. Втім усувати проблему ніхто не береться. Навіть аварійка не їде, аби відкачати воду.

Ми намагались зв’язатись з головою Самарської районної ради, та чиновник у відпустці. Його заступник телефоном повідомив – про ситуацію знають і, начебто, вже неодноразово сприяли її розв’язанню.

Також у Самарській районній раді наголосили, цього разу до них мешканці не звертались. І радять робити це, якщо надалі виникатимуть проблеми.