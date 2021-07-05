Триває реконструкція двох навчальних закладів Кам’янського

05.07.2021 14:09

Будівельні роботи ведуться в одній з будівель гімназії №11. Й повним ходом йде реконструкція колегіуму №16. Контролює дії підрядників міський голова Андрій Білоусов. Днями він побував на обох об’єктах.

Колишній дитячий садочок на вулиці 9 травня багато років не використовувався за призначенням. Після реконструкції він стане початковою школою 11-ї гімназії, де зможуть навчатися 270 дітей. Це розвантажить основну будівлю навчального закладу. Зараз тут вже утеплили фасад, оформили вхід, зробили м’яку покрівлю й частково встановили пластикові вікна.

Повне перевтілення чекає і на колегіум №16. Триває демонтаж старої будівлі, замість якої зведуть триповерховий корпус колегіуму. Вже у серпні його планують увести в експлуатацію. Тут буде нова їдальня та актова зала. В основній частині вже замінили усі інженерні мережі.

Крім іншого будівельники вкладають покрівлю. Починаючи з третього поверху проводиться стяжка підлоги.

Відновлення навчальних закладів проводять за грантові кошти Європейського інвестиційного банку. 20% надає місцевий бюджет. Наразі у Кам’янському готують нові проєкти для участі у програмі. Це реконструкція лікарень №8 та №9, а також повне оновлення набережної на лівобережжі міста.

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