Відкриття ринку землі не призвело до ажіотажу

За перший день укладено всього кілька десятків угод на купівлю-продаж. Це при тому, що в Україні кількість землевласників та землекористувачів перевищує 25 мільйонів. Тож чому селяни не поспішають продавати свої наділи, а також про найдорожчі на Дніпропетровщині поля — у нашому спецрепортажі. Дивимось!

Понад 2 тисяч гектарів… Дніпропетровщина має найбільші в Україні площі ріллі.

Великі площі – середні ціни. Найдорожча нині земля на Черкащині — понад 33,5 тисячі гривень за гектар. На Дніпропетровщині її офіційно оцінили у 30 251 гривню за гектар.

Чиновники сподіваються: українські чорноземи зростатимуть у ціні. Бо, наприклад, у сусідній Польщі один гектар коштує від 15 тисяч євро, у Німеччині до 40 тисяч євро. Експерти у прогнозах більш стримані.

Пані Світлана мешкає у Магдалинівському районі. Має свій пай у 6 гектарів. Обробляють самостійно — родиною. Вирощують кукурудзу та соняшник. Те, що у них найродючіша, а відтак – і найдорожча на Дніпропетровщині земля, за яку попри офіційну вартість у 1100 доларів готові заплати 3 тисячі зелених – знає, але продавати не збирається.

Олександр Петровський з родиною мають 5 паїв у Дніпровському районі. Це 42 гектари, які здають в оренду. Каже, ринок землі потрібен, але нові договори, на його думку, порушують права орендодавців.

Поки селяни усвідомлюють нові реалії, а покупці приглядаються і прицінюються, у міжрегіональному управлінні юстиції розповідають про ризики для тих, хто продає, і для тих, хто купує. Обидві сторони мають бути однаково обізнані.

Продавцю важливо завчасно перевірити, чи внесений його пай до держреєстру речових прав на нерухомість, і чи достовірні там дані.

Нотаріус також з’ясує походження коштів, за які купуватимуть землю.

Нотаріуси несуть повну відповідальність і за моніторинг, і за укладання договорів купівлі-продажу землі. До речі, ніяких грошей з рук в руки. Все у безготівковій формі. Попри шалені баталії у політикумі навколо відкриття ринку землі, експерти у прогнозах песимістичні — ажіотажу чекати не варто.