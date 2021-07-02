В Україні стартувала вступна кампанія 2021

Попри епідемію, вона проходитиме у звичному режимі, з дотриманням карантинних обмежень, заявили у Міністерстві освіти та науки. Уже від учора почалась реєстрація електронних кабінетів. Тож у які строки слід подавати документи, та що за новації чекають на вступників Олена Петраченкова розкаже.

Цього року в Міністерстві підготували декілька новацій для тих, хто вступає до вишів. Наприклад, поміняли місцями дати іспитів та подачі документів.

Мінімальний прохідний бал від 125 до 150. Приймання документів до вишів почнеться 14 липня. Ті абітурієнти, які вступають за результатами співбесіди, іспитів або творчих конкурсів, мають встигнути зробити це лише за 2 дні. Ті, хто йдуть за результатами ЗНО, матимуть більше часу. Зможуть надсилати документи до 23 липня, через електронні кабінети.

Даша вирішила зареєструвати свій Е-кабінет вже в перший день. 20 хвилин – і все готово.

Списки зарахованих оприлюднять з 20 до 23 липня. Потім в абітурієнтів буде 3 дні, аби принести паперові документи. Цьогоріч вступники можуть подати 5 заяв на бюджет. І 30 – на контракт. Раніше ці цифри були ще більшими.

Абітурієнти мають право вступати у вищий навчальний заклад на основі сертифікатів ЗНО за останні 4 роки. Загалом є два способи подачі заяви на вступ – в електронній та паперовій формі.

Вступати до технікумів та коледжів, можуть випускники 9 та 11 класів. До пакета документів тут потрібно додати ще й медичну довідку.

Кожен навчальний заклад самостійно встановлює терміни вступної кампанії. Проте всі мають зарахувати учнів до 1 вересня. Детальна інформація щодо вступу також є на сайтах вишів або у приймальних комісіях.