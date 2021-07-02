Пленер у стилі артхаус відбувся на сміттєзвалищі

02.07.2021 18:08

Дитячий сміх, жарти, 150 літрів акрилової фарби та розмальована водовозка. І усе це на сміттєзвалищі! Таке незвичне дійство вперше пройшло в Дніпрі на полігоні “Правобережний”. Пленер у стилі артхаус організували в рамках освітньої програми «ЕКОсвідомість Дніпра». В ньому взяли участь студенти восьми вишів міста.

В ангарі прямо на сміттєвому полігоні юні актори молодіжного серіалу «Школа геніїв» показали перформанс про те, як природа страждає від забруднення. Вікторина на відповідну тематику продовжила дійство. Команда активістів вирішила транслювати екологічне бачення через нові творчі форми.

Унікальна можливість розмалювати водовозку, яка кожного дня працює на сміттєзвалищі привернула увагу активістів. Директор департаменту екологічної політики Олег Семенко одним з перших взяв в руки фарбу.

Олег Семенко розповідає, вже другий рік у Дніпрі реалізується проєкт підвищення екосвідомості мешканців.

Софія Каленічена прийшла на екоакцію вперше й дуже вражена масштабом події. А от Вероніка Карпенко має значний досвід участі в екопроєктах. І кожного разу відкриває для себе щось нове.

За підтримки друзів, у розмалюванні машини взяв участь Євген Недобва, який з дитинства має дуже слабкий зір.

Водій водовозки Олександр Захарченко 6 років працює на сміттєвому полігоні й такого ніколи не бачив!

Майже 150 літрів акрилової фарби різноманітних яскравих кольорів пішло на розмалювання водовозки.

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11 телеканал, Дніпро

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