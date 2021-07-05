Компанія Інтерпайп однією з перших приєдналась до вакцинальної кампанії

В Україні триває кампанія з вакцинації від Ковід -19. В країні щеплено понад два мільйони людей. Дніпропетровщина – один з лідерів за темпами імунізації- щодня в області вакцинуються тисячі мешканців. До масштабної вакцинальної кампанії однією з перших приєдналася українська промислова компанія Інтерпайп. Вже майже дві тисячі співробітників ІНТЕРПАЙП отримали першу дозу вакцини Файзер.

На Дніпропетровщині процес масової вакцинації у самому розпалі. Працюють понад 200 стаціонарних пунктів щеплення. Більш ніж 57,5 тисяч мешканців області вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу. До вакцинації колективів в області приєдналась і компанія Інтерпайп. Тут вже щепили майже дві тисячі співробітників. Серед них – і співробітник ІНТЕРПАЙП НТЗ Олександр Мазур. Чоловік навіть не вагався – чи робити щеплення. Тільки-но з’явилась така можливість – одразу погодився.

Щеплять співробітників у медпунктах прямо на території заводів та у поліклініці. Роблять це спеціальні мобільні бригади. Усі санітарні норми, умови транспортування та зберігання вакцини – під суворим контролем.

Та головне, кажуть співробітники ІНТЕРПАЙП, щепитися можна централізовано на території підприємства і не шукати пункти вакцинації по всьому місту.

З самого початку пандемії у 2020 компанія запровадила безпрецедентні заходи безпеки – термометрія на підприємствах, масковий режим, дезінфекція, ПЛР- тестування співробітників. У компанії Інтерпайп впевнені, що вакцинація – найкращий захист від нової хвилі Ковід-19. Саме тому серед перших подали заявку до МОЗ на колективну вакцинацію працівників. А ще провели велику підготовчу роботу. Заздалегідь склали списки охочих щепитися, аби уникнути скупчень людей, розробили графік імунізації.

В Інтерпайп працюють майже 11 тисяч людей. В цілому тут планують, що колективну вакцинацію пройдуть більш як 50% працівників.