Американські лікарі будуть оперувати дніпровських дітей. Як потрапити до програми

Діти з травмами після опіків і вродженими ортопедичними патологіями рук можуть записатись на безплатну операцію в дитячу обласну лікарню. Хірургічне втручання будуть проводити лікарі з трьох найвідоміших у світі медичних інститутів США. Це стало можливим завдяки проєкту “Лікарі об’єднуються для допомоги дітям”.

Цілий поверх виділили в обласній дитячій лікарні американським світилам хірургії для операцій та палати дітям для періоду реабілітації.

Все медичне обладнання узгоджувалося з закордонними фахівцями. І лікарню на Космічній обрали тому, що саме в ній є устаткування, що відповідає потребам американських медиків.

Проєкт “Лікарі об’єднуються для допомоги дітям” працює в Україні протягом десяти років. Американські медики раніше робили операції дітям Західної України. На Схід приїхали вперше.

Оглядати та відбирати дітей для операції будуть “онлайн”, через скайп або зум. Це робитимуть дніпровські лікарі разом з американськими медиками. Отримати хірургічне втручання зможуть діти віком від народження до вісімнадцяти років з травмами після опіків та ортопедичними проблемами рук.

Найкращі американські фахівці оперуватимуть всього п’ять днів. Тому тільки тридцять п’ять дітей будуть відібрані для надання допомоги. Окрім цього, американські медичні світила безплатно проведуть майстер-класи для місцевих хірургів.

Оперувати лікарі почнуть з дванадцятого вересня. Але записатись на огляд потрібно вже зараз. Електронні листи можна надсилати на пошту Геннадія Фузайлова.

GFUZAILOV@YAHOO.COM

Також можна отримати інформацію телефоном у координатора проєкту Мирослави Децик 067 314 52 21

Благодійність та бажання допомогти дітям долають кордони та сприяють розвитку української медицини.