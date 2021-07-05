У Старих Кодаках будують новий дитячий садок

У Старих Кодаках з нуля зводять дитсадочок на 80 вихованців. На його будівництво у селі чекали не одне десятиліття. Адже батькам доводиться щодня возити малечу у дошкільні заклади аж до Дніпра. Яким буде перший у Старих Кодаках садочок та коли він відкриє двері?

Будівництво першого у Старих Кодаках дитсадка – у розпалі. А жителі селища – вже не можуть дочекатися відкриття закладу. У черзі до нього 60 малюків. Зараз батькам доводиться возити дітей аж до Дніпра.

Внутрішні роботи йдуть повним ходом. На першому поверсі шпаклюють стіни, укладають лінолеум, монтують стелю. Там будуть кімнати для двох груп, кабінет лікаря, харчоблок та пральня. А от другий поверх – майже готовий, на черзі останні штрихи – зробити стелю у коридорі та вдруге пофарбувати стіни.

Готова і велика зала для занять фізкультурою та музикою. Стелю обшили спеціальним гіпсокартоном – для кращої акустики. Дитсадок роблять доступним і для дітей з інвалідністю. Для цього передбачили пандуси, окремі санвузли на обох поверхах. А ще – ліфт-підйомник. На подвір’ї вже уклали асфальт. На черзі – монтаж спортивного та ігрового майданчиків.

Перший у Старих Кодаках дитсадочок, розрахований на 80 вихованців, має відкрити двері для вже цього вересня. Заклад зводять за президентською програмою «Велике будівництво».