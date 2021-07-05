Температура у деяких автобусах Дніпра сягає 40 градусів. Люди втрачають свідомість

Втратити свідомість від спеки – у громадському транспорті! Це про автобуси на деяких маршрутах міста. Адже у день температура в них сягає майже 40 градусів. А в деяких машинах немає навіть вікон та люків! Чимало скарг і стосовно нового автотранспорту з Європи. Адже там у всіх автобусах працюють кондиціонери, а в нас чогось їх не вмикають. Наш Марко Ручка із проїхався у громадському транспорті із термометром і зафіксував критичні відмітки.

Серветки від поту та водичка, щоб не втратити свідомість- стартовий набір аби зайти в Дніпровську маршрутку, в якій не працює кондиціонер.

Жителі Дніпра дедалі частіше скаржаться на відсутність системи вентиляції в громадському транспорті. Особливо акцентують на відсутності кондиціонерів у нових великих автобусах.

Рейд розпочали з лівобережжя. Зайшли до 124-го автобуса. На цьому маршруті – новий транспорт, закуплений торік від французького виробника. Тільки увійшли до салону – й одразу відчули, що свіжого повітря тут не вистачає.

Пасажири автобусу від спеки рятуються питною водою віялом, обмахуються головними уборами та витирають обличчя хустками.

Звісно, в таких умовах люди обурюються підвищенням вартості проїзду.

А от водій переконаний – температура в салоні комфортна. Система охолодження тут є.

Каже — клімат-контроль справний і працює. Прохолодне повітря має йти по склу по всьому периметру автобусу.

Наступний автобус, в який ми зайшли, також з нових — 120. Він курсує з центра і до шостої Перемоги. Тут ані кондиціонера, ані клімат контролю, ані люків на даху. Єдине, що хоча б якось провітрює салон, — дві малесенькі кватирки.

І, звісно, ми не могли не проїхатись у “Богдані”. Зайшли в 157 маршрутку. Салон переповнений пасажирами. Дихати нічим, відкриті вікна не рятують.

За інформацією з мерії, зараз у Дніпрі понад 350 автобусів — нові, великої місткості. Й всі вони мали бути обладнані кондиціонерами. Але начебто системи охолодження покрали при транспортуванні.

А маршрутках, де немає кондиціонерів немає й не було, перевізники мають надавати пасажирам доступ до люків для провітрювання салонів у спеку.