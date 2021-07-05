Дочекалися! У Таромському стартувало будівництво фінальної черги водогону. Ця частина мегаполісу й досі без централізованого водопостачання. Колись людей рятували колодязі, але зараз ситуація змінилася. Місцевим жителям доводиться витрачати на питну воду чималі кошти.

Селище Таромське остаточно увійшло до складу Дніпра 2001-го року. Але й нині цілий район міста залишається без централізованого водопостачання. Місцеві раніше брали питну воду з криниць, втім зараз вона не придатна.

Зараз у Таромському живуть понад 4 з половиною тисячі людей. Питну воду безкоштовно доставляють комунальники автоцистернами. Втім її не вистачає. Отож людям доводиться докупати воду власним коштом.

Водогін до Таромського будували роками, у декілька черг. Терміни завершення робіт постійно відкладалися. І от сьогодні міський голова Дніпра оголосив: розпочалася фінальна стадія будівництва.

Наразі на роботи виділено 145 мільйонів гривень з міського бюджету. У перші дві черги встигли вирити трохи більше трьох кілометрів траншей. Ще належить прокласти майже п’ятнадцять. Та, звісно, прокласти труби.

Проєктом передбачено не тільки побудову основної гілки водогону, а й розведення труб меншого діаметру по вулицях. Завершити роботи обіцяють до кінця року.