Селище Славгород Синельниківського району повністю відрізане від газу

Ціле село без газу. Півмісяця таке існування ведуть мешканці Славгорода, що у Синельниківському районі. Їх відрізали через обов’язковий технічний огляд труб, розповідають люди. Газова компанія обіцяла виконати цю процедуру за три дні. Але не склалось.

Без газу вже як два тижні живуть понад дві тисячі мешканців селища Славгород. Тобто весь населений пункт відрізаний від блакитного палива. Обуренню жителів немає меж. Місцева влада з ними на контакт не виходить. Компанія постачальник також ігнорує.

Павлоградське відділення “Дніпропетровськгаз” ще 22 червня оголосило про початок профілактичних робіт у селищі. Та за три дні мали б завершитись. В терміни не вклались і людей про це не попередили. Через що мешканці неабияк збентежені.

Через відсутність газу люди відчувають тотальний дискомфорт. Ганна Пилипівна веде нас до оселі. Розповідає — зараз вимушена пристосовуватись до побутового життя по-новому.

Електрична піч — старенька і вже погано функціонує. Кип’ятильником також користуватись незручно.

До того ж у Славгороді ще і дуже часті перебої з водою. З цим люди вимушені миритися, бо влада вже багато років не може знайти коштів на будівництво водогону.

Комунальний букет негараздів доводить жителів до відчаю. З проханням врегулювати ці питання люди неодноразово звертались до місцевої влади. Втім контакт сільради з виборцями залишає бажати кращого.

Знімальній групі ж голова сільради погодилась прояснити ситуацію. Зокрема, в Славгороді є арматурне підприємство, що раніше користувалось послугами газової компанії. Від яких нещодавно вирішило відмовитись. Аби від’єднати газ на заводі, потрібно це зробити по всьому селу.

Двотижнева затримка газу сталася через жителів, які відмовляються пускати до своїх будинків газовиків.

Зі свого боку, представник компанії-постачальника не вбачає нічого кричущого, у тому, що Славгород два тижні без газу. Такі вже в них технологічні послідовності.

На момент зйомок сюжету останніх двох мешканців таки вдалося переконати впустити газівників, аби провести техогляд. В “Дніпропетровськгаз” запевняють — постачання відновлять незабаром.