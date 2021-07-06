Закинуті будівлі на житловому масиві Клочко приведуть до ладу

Три привиди на житловому масиві Клочко. Так місцеві називають колишні дитсадки, які вже багато років стоять закинуті. І є осередком криміналу та бруду. Жителі неодноразово оббивали пороги різних інстанцій для розв’язання проблеми. Але все марно. І от, нарешті, питання зрушилось з місця.

Серед густонаселеного житлового масиву в Індустріальному районі три покинуті будівлі. Це колишні дитсадки, в яких пізніше перебували амбулаторія і вечірня школа. Зараз вони – епіцентр злочинності і наркоманії.

Тимчасово ситуація змінювалась на краще, коли в будівлі колишніх дитсадків заселялись вечірня школа та амбулаторія. Але це були короткочасні періоди. Потім все поверталось до занепаду.

Місцеві багато років ходили по різних інстанціях для вирішення проблеми. Але все залишалось без змін. І от нарешті питання вдалося зрушити з місця. За сприяння народного депутата Дмитра Кисилевського. Йому вдалося залучити 10 мільйонів гривень субвенції на лівий берег. П’ять з яких підуть на закинуті дитсадки.

Щодо занедбаних будівель на житловому масиві Клочко, міська рада вже прийняла ряд рішень сесії для упорядкування документів по землі і підготовки демонтажу. Мерія бачить на цій території спортивну арену і сквер.

Субвенції вдалося залучити народному депутату Дмитру Кисилевському, а от розпорядником грошей виступатиме місцева влада.