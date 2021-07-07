Історія порятунку бабусі, яка втратила домівку

Щодня до патрульної поліції надходить близько трьох тисяч викликів. Третина з них стосується криміналу та пограбувань. Але більшість звернень – щодо насильства в сім’ї, особистих конфліктів та ДТП. Сьогодні ми покажемо історію порятунку бабусі, яка втратила домівку.

Слобожанський проспект, патрульні поспішають на виклик “бабуся загубилася”. На зупинці – поліцейські помічають ось цю стареньку із клунками.

Виявляється, поліцейських викликали ось ці дві пані, що працюють у кіоску поряд.

У старенької в кишені – ні копійки, отож виживає, як може. Їжу доводиться просити у клієнтів ресторану швидкого харчування.

Старенька розповідає свою сумну історію. Сама з Харкова. Одного разу чоловік напився та заснув у ліжку з цигаркою. Відтоді їй немає де жити.

Патрульні пропонують старенькій викликати швидку, зв’язуються із міським центром соцдопомоги. Врешті решт, поліцейським вдається домовитися про тимчасове перебування жінки. Бабусю разом із клунками доправляють до притулку.

Такі випадки – не рідкість, розповідає Сергій Насолій. У патрульній поліції він вже 5 років. Каже, часто доводиться бути більше, аніж правоохоронцем. Приміром, сімейні конфлікти – найпопулярніша причина звернень до поліції.

Втім, каже, завжди варто проявляти людяність та бути трохи психологом.

У поліції радять: перед тим як викликати правоохоронців, можна самому спробувати допомогти людині, що живе просто неба. Телефони міського центру соцдопомоги – (073) 785-64-63