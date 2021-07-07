Мешканці будинку на вулиці Калиновій два роки живуть із затопленим нечистотами підвалом
У багатоповерхівці по Калиновій, 81 затопило стоками підвал. Мешканців живуть у смороді та з купою комах в оселях. Й нарікають на засмічену систему та нечищений колектор. Балансоутримувач же іншої думки.
Нещодавно весь цей підвал був забитий каналізаційними стоками. Вода з нечистотами пішла під будинок. Через що жителі неабияк занепокоєні. І в самій багатоповерхівці наслідки затоплення вже відчуваються.
Жителька Ніна Олексіївна акцентує на те, що і так одразу кидається в око. Підвал у нечистотах. З каналізаційних труб сюди виходять усілякі стоки.
Щури, миші та таргани – це ще пів біди. Підвал регулярно затоплює протягом останніх двох років. Люди почали помічати, що по периметру фундаменту вже просідає асфальт.
Найстрашніше, що можуть уявити жителі — це тотальне просідання будинку.
Жителі будинку вже куди тільки не звертались. Та допомогти їм ніхто не квапиться.
Та в КП “Дніпроводоканал” кажуть — винні самі жителі. Каналізаційна система будинку була забита побутовими відходами, предметами особистої гігієни, масками та іншими непотребом, який категорично не можна скидати в зливову систему.
Комунальники прочистили систему та надалі просять користуватися нею за призначенням.