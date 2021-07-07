У Дніпрі попрощались із загиблим військовим лікарем Юрієм Письменним

На Алеї загиблих героїв у Дніпрі з’явився новий портрет. Капітан медичної служби Юрій Письменний днями загинув на Донеччині від обстрілу російсько-окупаційних військ. Родина, друзі та побратими з бригади “Холодний Яр” провели в останню путь героя- добровольця.

Юрій Васильвович Письменний, якого знають ще й за позивним “Феофан”, пішов на фронт добровольцем-медиком у 2016 році у складі першого медичного госпіталю імені Пирогова. Через два роки підписав контракт із ЗСУ у 93-й окремій бригаді “Холодний Яр”. Очолив медичний пункт механізованого батальйону. Ніколи не ховався за спини побратимів, завжди особисто виїжджав на передову і надавав медичну допомогу. Боєць Олексій згадує, як рік тому, у Кримському, осколок потрапив йому у ногу.

А тепер – непоправна втрата… 4 липня через обстріли російських окупаційних військ Юрія Письменного було поранено (імовірно з СПГ) на позиції біля селища Мирне на Донеччині. Все сталося, коли чоловік надавав медичну допомогу бійцям. Старший водій-санітар Володимир Бобало служив з “Феофаном” у шпиталі Пирогова, потім разом перейшли до ЗСУ. Він був разом з побратимом під час останнього виклику на позиції і привіз його, тяжко пораненого, до лікарні.

Але ушкодження виявилися несумісними з життям. Під час проведення операції у Юрія Письменного зупинилося серце….

Усі, хто з 18-го року був поранений, проходили через руки “Феофана”. Він врятував життя сотням бійців – згадує начальник медичної служби бригади Анатолій Чуйкін.

Бійці називали його батьком, і не тільки за віком, Юрію Васильовичу було -59, а ще й за небайдужість до чужих проблем.

У Юрія Письменного залишилися дружина Тетяна, дорослий син Георгій та дочка Євгенія. Ім’я героя медика-добровольця урочисто вписали у “вічний полк” на Алеї загиблих героїв.

У скорботі схиляємо голови… Вічна шана волонтеру, медику, герою-воїну!