Лавандове поле розквітло на Дніпропетровщині

Тисячі ніжно-фіолетових квітів та аромат, від якого паморочиться в голові. Неподалік Дніпра подружжя заснувало лавандову ферму. Це єдина подібна локація на сотні кілометрів навколо. Нині лавандове поле перетворилося у квітучу фотозону просто неба.

Ви можете подумати, що ми у французькому Провансі, італійській Умбрії чи австралійській Тасманії. Але насправді вся ця краса знаходиться у 40 хвилинах від Дніпра – на околиці Орлівщини. Ми на лавандовій фермі.

Від краси цього місця – просто перехоплює подих. Не дивно, що зараз це найулюбленіша локація фотографів – охочі зробити гарні світлини в лавандовому полі бронюють час на кілька днів наперед. От і зараз тут проходить фотозйомка. Марія встигає змінити кілька образів, від процесу – у захваті!

За день на лавандовій фермі проходить з десяток фотосесій. Сюди з’їжджаються фотографи не тільки з усього регіону, а й навіть з інших областей – тут вже побували жителі Запоріжжя та Харкова.

Господиня цього фантастичного місця – Тетяна – справжня фанатка лаванди. Все почалося з того, що купувала квіти, саше, та навіть косметику з запахом цієї рослини.

Жінка каже: лаванда – рослина непримхлива, тож доглядати за нею зовсім не важко. Навіть поливати не потрібно – цілком достатньо дощів. Єдине чого боїться лаванда – заморозки навесні. Торік через них втратили частину кущів. Проте, на щастя, зараз все добре. Але цими днями сезон цвітіння добігає кінця.

Ось так – хобі переросло в невеличкий сімейний бізнес. Наразі просто прогулятися фермою не можна – тільки за попереднім записом на фотозйомку. Втім, у подальшому господарі планують розширятися і, можливо, вже наступного року сюди можна буде приїхати на пікнік.