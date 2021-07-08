Зграя кажанів оселилась в одному з будинків Таромського, люди бояться заходити до оселі

08.07.2021 17:33

Кажани захопили будинок! У Таромському літня жінка боїться заходити до оселі. Її ще з осені собі за домівку обрали рукокрилі й почуваються там чудово. На відміну від людей. Бо коли родич старенької поліз на дах, три десятки цих істот звалилися буквально йому на голову! Чи є в нашому місті служби, які можуть допомогти позбавитись від непрошених гостей?

Під дахом цього будинку знаходиться щонайменше кілька десятків кажанів. Рукокрилі обжилися там ще восени. Тим самим виселили з оселі господарів.

Власниця цього дачного будинку 82-річна Лариса Олександрівна. Каже — спочатку думала, що то миші. Та потім племінник побачив на горищі кажанів.

Пані Лариса веде нас у середину й показує — кажани вже пробрались усюди.

Сліди життєдіяльності кажанів помітно навіть у спальній кімнаті.

На горище прямуємо разом з племінником пані Лариси — Сергієм. Одразу помітно, що кажанів тут — багато. Сергій намагається їх наполохати, щоб повилітали. Але все марно.

Певний час тут намагалися діяти отрутою й ненадовго з цієї частини даху кажани пішли. Та не далеко — на інший бік. Сергій знімає утеплювач й стукає по балці. Одразу чутно, як дахом починають рухатися й пищати кажани.

Та все ж ссавців не видно. Скоріш за все, вони мешкають десь на самій верхотурі. Тож виловити їх самотужки — не варіант. Телефонуємо до ДСНС.

В зооконтролі ж відповідь не оригінальніша.

Ми дійшли аж до заступника начальника ДСНС Дніпропетровщини. Й все ж – ні – рятувальні підрозділи кажанами не займаються.

Тим часом зоологи радять позбутися кажанів народним методом.

Як варіант, їх можна відігнати димом, але тут важливо дотримуватись пожежної безпеки. А головне, їх не можна вбивати, оскільки кажани занесені до Червоної книги, через низьку чисельність народження. Також варто пам’ятати – рукокрилі є носіями багатьох вірусів. Втім вірогідність контакту кажана і людини — мізерна.

Та все ж на території нашого континенту відомі лише вісім випадків, коли люди заразилися від кажанів. Це дуже низький показник. Від собак та котів він в рази більший.

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