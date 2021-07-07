Два нові футбольні поля з’являться в Апостоловому

07.07.2021 17:00

Одразу два футбольні поля невдовзі з’являться в Апостоловому на радість усім любителям цієї гри. Там модернізують стадіон опорної школи №1.

В Апостоловому біля вже оновленої школи облаштовують сучасний стадіон. З майданчиками для ігрових видів спорту, гімнастичною зоною та двома футбольними полями.

Раніше для гри у футбол використовували звичайне поле, яке періодично викошували. На ньому власними силами встановили турнік, гімнастичні бруси. Територія більше нагадувала пустир. Тепер все кардинально зміниться.

Будівельники вже розчистили територію. Зараз виконують бетонні роботи. Майже готова основа під футбольне міні-поле. Згодом на ньому з’явиться наливне гумове покриття.

Неподалік розташується ще одне футбольне поле – велике, розмірами 64 на 43 метри. Воно буде зі штучним газоном. Волейбольний та баскетбольний майданчики теж повністю обладнають. Для легкоатлетів зроблять – гімнастичну зону і й доріжку з ямою для стрибків у довжину.

На осучасненому стадіоні Апостолівської школи можна буде проводити турніри з різних видів спорту.

Пришкільні стадіони такі ж важливі, як і багатотисячні спортивні арени. Бо саме на них і зростають майбутні чемпіони.

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