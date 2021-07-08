Мешканці будинку на вулиці Чернишевського тиждень живуть без води

Тиждень без води! Мешканці будинку по вулиці Чернишевського скаржаться на бездіяльність комунальників та керуючої компанії. Минулої п’ятниці у них прорвало каналізацію й затопило підвал. Служби перекрили воду, втім ремонтувати трубу не поспішають.

Води на Чернишевського 11-А немає майже тиждень. Мати двох дітей Яна показує наслідки – гори брудної білизни та речей. За день на приготування їжі та хатні потреби родина витрачає мінімум 40 літрів покупної води. Жінка жаліється: ані прийняти душ, ані прибрати квартиру не може. Запаси береже для малечі.

Воду перекрили через порив під фундаментом будинку. Через аварію нечистотами затопило підвал. Підприємці, що орендують там приміщення, в розпачі. У приміщенні потріскалися стіни, повідпадала штукатурка.

Будівля й раніше просідала, твердять місцеві, а після останнього потопу вкрилася новими тріщинами, у квартирах перестали зачинятися двері.

Всьому виною, впевнені жителі – гнила система каналізації. Її не замінювали, відколи побудували будинок. А це – часи другої світової. Взимку на замовлення мешканців труби обстежили фахівці приватної фірми за допомогою зонду. Й винесли вердикт.

Втім, в приватній керуючій компанії тоді відхрестилися від проблем.

Не реагують на проблему і зараз.

Не поспішають допомагати й комунальники.

Після звернення до пресслужби міськради, на контакт вийшов головний інженер керуючої компанії. Чоловік божиться: про проблему дізналися тільки в понеділок. Строки робіт відклалися через дощі та тривалу процедуру узгодження.

І от, у день виходу сюжету в ефір, роботи нарешті розпочалися.

Дати людям воду обіцяють вже сьогодні.