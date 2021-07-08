У Сурсько-Литовському капітально ремонтують школу

У Сурсько-Литовському капітально ремонтують найстаріший корпус школи. Йому понад сто років і жодного разу капітально не ремонтувався. Тепер корпус-довгожитель впорядковують, відновлюють усі приміщення. Класи, де вчаться більш як три сотні учнів, стануть світлішими та просторішими.

Старий корпус у школі в Сурсько-Литовському побудували ще на початку минулого століття. З тих пір він не бачив жодного серйозного оновлення. Приміщення потребувало негайного ремонту, адже останнім часом перебувати там було небезпечно.

Аварійну покрівлю повністю замінили. Зараз триває решта робіт.

Ремонт корпусу школи проводять з урахуванням інклюзивних потреб. Для дітей з інвалідністю зроблять окремий облаштований санвузол. Окрім відновлених кабінетів, тут з”явиться медіатека та ресурсна кімната. Відремонтують і перехід, який з’єднує старий корпус з новим. Таке оновлення відбувається в рамках програми Президента України “Велике будівництво”.

У Сурсько-Литовській школі навчається 330 дітей. Після капремонту вони зможуть здобувати освіту в сучасних і головне – безпечних умовах.