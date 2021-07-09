Будинок на вулиці Семафорній потопає у каналізаційних стоках

Тонуть у смердючих потоках. Мешканці одного з будинків на вулиці Семафорній, що на житловому масиві Північний, – потерпають від каналізаційних негараздів. Калюжі біля будинку не встигають висихати – як територію знову затоплюють нечистоти. І так вже близько двадцяти років! Люди переймаються, що їхні діти змушені гуляти поряд з цією антисанітарією.

Іграшки, взуття та найрізноманітніше сміття – в чималих калюжах. Це – чи не щоденні реалії мешканців будинку номер 30-А на вулиці Семафорній. З року в рік з люків під їхніми вікнами регулярно витікають каналізаційні води. І це ще відео не передає смороду. Саме через нього люди не можуть навіть відкрити вікно.

Люди кажуть – все розпочалося ще зо двадцять років тому. І продовжується нині. При чому й літом – й зимою.

Мешканці будинку грішать на жахливий стан комунікацій. Адже їм вже понад пів сторіччя! І за цей час їх ніхто не міняв. Єдиний варіант, який із разу в раз пропонує аварійка – тимчасово прочистити каналізаційні труби.

Питання ж – до відокремленого підрозділу Укрзалізниці. Річ у тому, що за документами цей будинок навпіл ділять місто та залізна дорога. І за ремонт комунікацій відповідають саме останні. Щоправда – спілкуватись з журналістами там поки не налаштовані. Ми спрямували інформаційний запит ще тиждень тому. Й досі чекаємо на відповідь. Тим часом мешканцям будинку на Семафорній залишається лише підтримувати гарний настрій жартами.