Систему екологічного моніторингу повітря встановили у Кам’янському

Система комп’ютерного екологічного моніторингу встановлена у Кам’янському. В місті працюють чимало підприємств – забрудників повітря, які здійснюють негативний вплив на стан здоров’я населення. Відтепер система не тільки зафіксує шкідливі викиди, а ще й вкаже їхнє джерело. Це дозволить швидко знайти винуватця та вжити відповідних заходів.

Дев’ять років у Кам’янському очікували відкриття станцій моніторингу якості повітря. І ось, нарешті це сталося…

П’ять стаціонарних постів, так звані “ЦУМи”- центри управління моніторингом з метеостанціями обладнали сучасними приладами та програмним забезпеченням. В них беруть проби повітря на наявність пилу та шкідливих викидів. Контролер в онлайн режимі збирає всі дані та передає на сервер. А потім інформація з’являється на сайті. Найчастіше повітря забруднюють гази, що утворюються в результаті горіння:

СО2 та NO2.

Один з важливих факторів: устаткування українського виробництва. Це без втрати якості дозволило підтримати вітчизняного виробника та зекономити величезні кошти.

Обладнання вже сертифіковано. Нині станція проходить випробування, працює в тестовому режимі. На неї покладають великі надії.

Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов особисто перевірив запуск станції комп’ютерного моніторингу повітря в місті. Адже стан екології значною мірою впливає на якість життя людей.