Систему екологічного моніторингу повітря встановили у Кам’янському

09.07.2021 18:33

Система комп’ютерного екологічного моніторингу встановлена у Кам’янському. В місті працюють чимало підприємств – забрудників повітря, які здійснюють негативний вплив на стан здоров’я населення. Відтепер система не тільки зафіксує шкідливі викиди, а ще й вкаже їхнє джерело. Це дозволить швидко знайти винуватця та вжити відповідних заходів.

Дев’ять років у Кам’янському очікували відкриття станцій моніторингу якості повітря. І ось, нарешті це сталося…

П’ять стаціонарних постів, так звані “ЦУМи”- центри управління моніторингом з метеостанціями обладнали сучасними приладами та програмним забезпеченням. В них беруть проби повітря на наявність пилу та шкідливих викидів. Контролер в онлайн режимі збирає всі дані та передає на сервер. А потім інформація з’являється на сайті. Найчастіше повітря забруднюють гази, що утворюються в результаті горіння:

СО2 та NO2.

Один з важливих факторів: устаткування українського виробництва. Це без втрати якості дозволило підтримати вітчизняного виробника та зекономити величезні кошти.

Обладнання вже сертифіковано. Нині станція проходить випробування, працює в тестовому режимі. На неї покладають великі надії.

Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов особисто перевірив запуск станції комп’ютерного моніторингу повітря в місті. Адже стан екології значною мірою впливає на якість життя людей.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Українському товариству мисливців та рибалок виповнилось 100 років

09.07.2021 18:46

У селищі Дніпровське реконструюють стадіон

09.07.2021 18:39

Будинок на вулиці Семафорній потопає у каналізаційних стоках

09.07.2021 18:17

Аварійна електроопора загрожує впасти на будинок і знеструмити цілий район

09.07.2021 18:05

У Дніпрі розпочнеться будівництво крематорію

09.07.2021 17:44

Ветерани АТО і ООС пройшли підготовку на курсах з кібербезпеки

09.07.2021 14:01
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com